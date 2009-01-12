Фомін іде з Металіста

Харків. 12 січня. УНІАН. До донецького Шахтаря повернувся орендований Металістом нападник Руслан ФОМІН.

Як повідомляє сайт Чемпіон, про це на прес-конференції поінформував головний тренер Шахтаря Мірча ЛУЧЕСКУ.

У прес-службі Металіста повідомили кореспонденту УНІАН, що нині Р.ФОМІН перебуває на зборах Шахтаря. Ймовірність того, що Р.ФОМІН гратиме за команду гірників, представник прес-служби охарактеризував так: «50 на 50».