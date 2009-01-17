Введення нового ринкового податку викине на вулицю 500 тис. торговців

Харків. 17 січня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН заявив в інтерв`ю «Вовремя.info», що введення в дію окремих норм закону «Про місцеві податки і збори», проти якого виступають ринкові підприємці – призведе до втрати 500 тис. робочих місць і падінню надходжень до місцевих бюджетів.

«Тільки на початку дії «ринкових статей» цього закону без роботи залишаться понад півмільйона людей з 1,5 млн. зайнятих у сфері ринкової торгівлі по всій Україні. З цієї кількості потенційних безробітних близько 100 тис. буде тільки в Харкові. Це дуже великий відсоток працездатного населення. Щорічно ринкові підприємці у вигляді фіксованого податку та ринкового збору платять до бюджету близько 3 млрд. грн. З введенням у дію нового закону ця стаття наповнення бюджету зникне. Якщо хтось думає, що надходження підвищаться за рахунок введення нового «ринкового податку», то це ілюзія. У законі немає визначення терміну «ринковий податок», і ніхто не знає, яким буде порядок його сплати. На виході отримаємо дірку в бюджеті. В умовах економічної кризи жодна нормальна держава не підвищує податки, а навпаки повинна їх знижувати. Саме це робить сьогодні влада у США, Європі та Росії. Я чудово розумію, що допустити зниження надходження до місцевих бюджетів теж не можна, тому, окрім відміни неефективних податків і зборів, підтримуватиму введення податку на нерухомість», – заявив О.ФЕЛЬДМАН.

За його словами, в рамках доопрацювання законопроекту «Про місцеві податки і збори» до другого читання він має намір запропонувати збереження нинішнього порядку ринкового збору і фіксованого податку. «Зараз фіксований податок платиться у тому випадку, якщо річний дохід підприємця не перевищує 7000 неоподатковуваних мінімумів, розрахованих за станом на 1998 рік. Але сьогодні вже 2009 рік. За ці 11 років мінімальна зарплата збільшилася в 12 разів, мінімальну пенсію в 33 рази, інфляція виросла на 400%, офіційний курс долара виріс у 4 рази. Тому у своїх пропозиціях до законопроекту пропонуватиму збільшити розмір валового доходу підприємців на фіксованому податку мінімум удвічі, щоб ті хто заробляє в місяць до 21 тис. грн. теж мали можливість платити фіксований податок».

Як повідомлялося раніше, організації ринкових підприємців і адміністрації найбільших українських ринків виступили з критикою законопроекту «Про місцеві податки і збори», який було прийнято в першому читанні наприкінці грудня минулого року. В рамках даного законопроекту пропонується відмінити фіксований податок для підприємців, а сплату ринкового збору замінити «ринковим податком», що розраховується виходячи із загальної площі ринків, а не площі торгових місць.