У Софіївці згорів господар будинку

Харків. 22 січня. УНІАН. У селі Софіївка Близнюківського району під пожежі в одному з приватних будинків загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько 3.30 в одному з приватних будинків.

О 07.35 пожежа була ліквідована. На місці пожежі було знайдено загиблого господаря будинку, чоловіка 1945 року народження.

Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.