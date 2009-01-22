У Софіївці згорів господар будинку
11:44, 22 січня 2009Харьків
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Причини пожежі встановлюються
Харків. 22 січня. УНІАН. У селі Софіївка Близнюківського району під пожежі в одному з приватних будинків загинула людина.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася сьогодні близько 3.30 в одному з приватних будинків.
О 07.35 пожежа була ліквідована. На місці пожежі було знайдено загиблого господаря будинку, чоловіка 1945 року народження.
Причина пожежі та збитки нанесені вогнем встановлюються.
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