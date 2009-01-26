Затримано групу нелегалів, яка прямувала в Україну по шпалах

Харків. 26 січня. УНІАН. Співробітники Харківського загону Держприкордонслужби затримали групу незаконних мігрантів, яка вздовж залізниці прямувала з Росії до України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар начальника Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, троє нелегалів - два чоловіки та жінка негроїдної раси - були виявлені в районі населеного пункту Гатище Вовчанського району.

Затримані не мали документів і назвалися громадянами Конго. З їхніх слів, жінці виповнилося лише 16 років, а чоловікам – 24 та 26 років. При собі іноземці мали теплі одяг та взуття, а також предмети особистої гігієни.

На цей час незаконні мігранти утримуються в Харківському прикордонному загоні. Вирішуються питання про передачу їх російським прикордонникам. Мету їхньої незаконної подорожі до України з’ясують слідчі органи.

За останній тиждень це вже друга група нелегалів, затриманих у Вовчанському районі. 19 січня співробітники відділу прикордонної служби «Вовчанськ» затримали 3 осіб з Пакистану, Сирії та Алжиру, зазначив Д.ГОРКОЛЬЦЕВ.