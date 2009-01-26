Сьогодні Добкін святкує День народження

Харків. 26 січня. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло ДОБКІН святкує свій День народження – меру виповнилося 39 років.

Як повідомляє сайт міськради, з Днем народження М.ДОБКІНА привітав Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Бажаю здоров’я, щастя та нових досягнень на посаді Харківського міського голови. Сподіваюся, що Ваша праця приноситиме відчутні результати на користь жителів Слобожанського краю та слугуватиме інтересам українського народу», - йдеться у вітанні Президента.

Телеграми на адресу мера надіслали народні депутати України, міністри, депутати Харківської міської, обласної та районних рад, директори підприємств і ректори вузів, керівники правоохоронних органів, судів, митниці, міські та селищні голови, члени Асоціації міст України й громад, прості харків`яни.