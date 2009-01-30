Беркута: Харків реально претендує на Євро-2012

Харків. 30 січня. УНІАН. Перший заступник міністра будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України, національний координатор з питань методології проектування і будівництва об`єктів Євро-2012 Анатолій БЕРКУТА впевнений, що Харків реально претендує на проведення матчів чемпіонату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку думку висловив А.БЕРКУТА під час робочого візиту до Харкова, де він оглянув об’єкти, які зводяться і реконструюються в рамках підготовки до Євро-2012.

На думку А.БЕРКУТИ, органи місцевого самоврядування і виконавчої влади Харківської області добре справляються зі складними питаннями підготовки регіону до Євро-2012.

«Там, де потрібна допомога органів центральної влади - це стосується експертизи проектів, регулювання окремих нормативних актів - ми домовилися, як слід діяти. Є проблеми, пов’язані з фінансуванням об’єктів, і сьогодні ми говоритимемо про те, що, перш за все, у нас повинно бути вирішено з проектною документацією, а далі вже на рівні місцевої і центральної виконавчої влади ці питання будуть вирішені», - сказав А.БЕРКУТА.

Перший заступник міністра висловив упевненість у тому, що Харків є одним з міст, які реально претендують на проведення матчів Євро-2012. За його словами, Харків рухається до Євро-2012 «впевненими кроками».