Посадовець попався на хабарі

Харків. 5 березня. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно 58-річного начальника відділу Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Харківській області за фактом одержання хабара посадовою особою, поєднаного з вимаганням, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури з посиланням на начальника слідчого відділу облпрокуратури Олега БУРЦЕВА.

Встановлено, що 2 березня цей посадовець, перебуваючи у своєму робочому кабінеті, шляхом вимагання одержав від підприємця в якості хабара грошові кошти в сумі 1200 доларів за видачу узгодження на розміщення багатофункціонального комплексу у м. Харкові, розробленого іншою фірмою у 2007 році.

У справі ведеться слідство.