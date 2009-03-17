Пожежа в гуртожитку: згоріла людина

Харків. 17 березня. УНІАН. Внаслідок пожежі, яка сталася в гуртожитку барачного типу в селі Глибоке Харківського району, загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, тіло чоловіка 1976 року народження виявили пожежники після ліквідації пожежі в гуртожитку.

Причини пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.