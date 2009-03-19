На Сахновщині згоріло кафе
12:10, 19 березня 2009Харьків
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Харків. 19 березня. УНІАН. У Сахновщинському районі згоріло кафе «Зустріч».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Харківській області, пожежа сталася в середу на початку дев’ятої на трасі Сахновщина-Красноград. Вона була ліквідована вартою МНС о 21.40.
Причини пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.
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