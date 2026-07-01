Стара хата за $3 тисячі: оголошення про продаж будинку в селі 'підірвало' мережу

Поруч продається ще одна ділянка - якщо придбати обидві, покупець отримає 23 сотки приватизованої землі.

На Черкащині, у селищі Маньківка Уманського району, виставили на продаж старий будинок за 3 тисячі доларів. Як повідомляє 24 канал, про це власник розповів у відео, опублікованому в TikTok.

Сам будинок перебуває у вкрай занедбаному стані. Фактично його можна розглядати не як готове житло, а як об'єкт під знесення. Водночас продавець наголошує, що до земельної ділянки вже підведені газ і електропостачання, а сама земля приватизована.

За словами власника, усі документи оформлені належним чином, тому він готовий до будь-якого способу укладення угоди. До ділянки веде асфальтована дорога, вона розташована в центрі селища, неподалік лікарні. На території також ростуть горіхові дерева.

Крім того, поруч продається ще одна земельна ділянка. Якщо придбати обидві, покупець отримає 23 сотки приватизованої землі.

Чому вартість будинку стала предметом суперечок

Оголошення швидко привернуло увагу користувачів соцмереж і викликало жваве обговорення. Частина коментаторів вважає, що просити 3 тисячі доларів за будинок, який, імовірно, доведеться зносити, – надто дорого. На їхню думку, майбутній власник буде змушений додатково витрачати кошти на демонтаж старої споруди та будівництво нового житла.

Втім, інші користувачі переконані, що така ціна має цілком логічне пояснення. Вони звертають увагу, що покупець фактично платить не лише за стару хату, а й за приватизовану земельну ділянку, оформлені документи та вже підведені комунікації – газ і електроенергію. На думку коментаторів, саме ці переваги можуть мати значно більшу цінність, адже оформлення землі та підключення комунікацій також потребують значних витрат.

У результаті думки користувачів розділилися: одні бачать у цьому лише аварійну будівлю, непридатну для проживання, тоді як інші розглядають пропозицію як можливість придбати ділянку з готовою інфраструктурою у центрі населеного пункту.

Скільки сьогодні коштують старі хати в українських селах

Вартість старих сільських будинків в Україні може суттєво відрізнятися. Залежно від регіону, технічного стану житла, наявності комунікацій, площі земельної ділянки, господарських споруд і готовності будинку до проживання ціни можуть коливатися від 1 до 5 тисяч доларів.

Водночас будівництво нового приватного будинку потребує значно більших вкладень. Найдорожчими етапами залишаються зведення фундаменту, стін і даху. За оцінками ринку, у 2026 році середня вартість будівництва так званої "коробки" будинку становить близько 395 доларів за квадратний метр.

Як писав УНІАН, в Україні за рік значно зросла вартість оренди житла. Найбільше зростання - на оренду однокімнатних квартир відбулося в Запорізькій області в +60% і становить 8 000 гривень за місяць. Також зростання також зафіксовано у Харківській, Закарпатській, Івано-Франківській, Полтавській, Кіровоградській та Тернопільській областях. Оренди двокімнатних квартир найбільше у Харківській області – майже на 85%.

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