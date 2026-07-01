Відсьогодні найвідоміший собор Німеччини можна відвідати лише за гроші

Ця зміна торкнеться як віруючих, так і туристів.

Відсьогодні, 1 липня 2026 року, тим, хто бажає насолодитися красою внутрішніх приміщень знаменитого Кельнського собору, доведеться заплатити 12 євро.

Про такі плани капітул собору заявляв ще в березні 2026 року, обґрунтовуючи це, серед іншого, необхідністю покриття збільшених витрат на збереження цього об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак тепер це офіційно.

Як пише Der Spiegel, відтепер платити за вхід до собору доведеться у більшість днів року та більшості відвідувачів.

Відео дня

При цьому парафіяни зможуть потрапити до собору безкоштовно через північний вхід, але лише до певних зон. Відвідувачі, які сплатили за вхід, заходитимуть до храму через західний вхід і зможуть оглянути його повністю.

Діти до 13 років та люди з тяжкими формами інвалідності також звільнені від плати за вхід.

Водночас у певні дні року вхід до Кельнського собору буде безкоштовним для всіх: наприклад, з 6 січня, свята Богоявлення, до наступної неділі, а також 1 травня, у День праці, 3 жовтня, у День німецької єдності, та під час паломництва на честь Богоявлення наприкінці вересня.

Що подивитися в Кельні

Кельн є одним із найпопулярніших серед туристів німецьких міст, пропонуючи відпочинок на будь-який смак – від старовинної архітектури та музеїв до сучасного мистецтва та бурхливого нічного життя.

Раніше УНІАН.Туризм в окремому матеріалі розповідав, що варто подивитися в Кельні в першу чергу.

Вас також можуть зацікавити такі новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і переглядайте мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.