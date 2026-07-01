Мобілізація батька-одинака з Кривого Рогу: чим завершилася резонансна історія

Чоловіка, який самостійно виховує 5-річну доньку, відпустили додому.

У Кривому Розі завдяки суспільному резонансу відпустили додому мобілізованого чоловіка, який сам виховує 5-річну доньку. Про це повідомив на брифінгу Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що його представник у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін особисто поспілкувався з чоловіком, котрий розповів, що його відпустили для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.

"Сьогодні зранку його відпустили. Станом на зараз він разом зі своєю донечкою", - наголосив Лубінець.

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За словами омбудсмана, було проаналізовано всі юридичні документи цього чоловіка.

"На мій погляд, його права були порушені, бо він двічі офіційно звертався до комісії щодо отримання відстрочки від мобілізації, маючи на руках рішення суду, де було визнано, що донька проживає з ним, надаючи документи, що матір офіційно виїхала за межі нашої держави", - сказав Лубінець.

За його даними, мати дівчинки перетнула кордон ще в 2023 році і не підтримує зв'язок з дитиною. Омбудсман зазначив, що попри все чоловіку двічі відмовили в оформленні відстрочки.

Лубінець наголосив, що працівники ТЦК дуже часто намагаються зробити все, щоб не надати законну відстрочу від мобілізації. За його словами, в даному випадку в рішенні суду чітко було визнано, де і з ким проживає дитина, тому автоматично у батька є повне право на оформлення відстрочки, але це не було зроблено "саме через відмову працівників ТЦК".

Що передувало

Кілька днів тому стало відомо, що у Кривому Розі мобілізували 34-річного батька, який самостійно виховує п’ятирічну доньку. Дитину нікому було забрати із дитсадка, тому її у себе лишила завідувачка дитячої установи.

ЗМІ повідомляли, що чоловік перебував у розшуку ТЦК. За його словами, він двічі подавав документи на відстрочку, однак отримував відмову.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП відреагували на ситуацію та зазначили, що чоловік не мав підстав для отримання відстрочки.

Право на відстрочку від мобілізації для батьків-одинаків

В межах загальної мобілізації українські чоловіки призовного віку отримують повістки та можуть вступити до лав ЗСУ. Втім, деякі категорії чоловіків можуть отримати відстрочку.

За словами адвоката Андрія Карпенка, право на відстрочку має батько, який самостійно виховує неповнолітніх дітей. Зокрема, абзацом п’ятим ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Юрист зазначив, що останнім часом чоловіки доводять факт самостійного виховання дітей в судовому порядку.

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