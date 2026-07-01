Термін НБУ на звільнення Смілянського сплив: гендиректор 'Укрпошти' зробив заяву

Управлінець натякнув, що продовжуватиме боротися.

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, попри вимоги НБУ щодо його звільнення, йдеться в заяві управлінця в Facebook.

"Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта". Дякуємо за увагу до цього питання. Чекаємо на вас у наших відділеннях по всій країні", – пише Смілянський.

Національний оператор поштового зв’язку продовжить роботу у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов, зазначає директор "Укрпошти".

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Смілянський в дописі приділив окрему увагу напису на своїй футболці "Гра не закінчується, коли ти програв. Гра закінчується, коли ти здався" на ілюстративному фото.

Слід зазначити, що термін, який голова НБУ Андрій Пишний дав на звільнення очільника "Укрпошти", сплив у вівторок, 30 червня.

Звільнення Смілянського – головні новини

23 червня Нацбанк визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності і вимагав його звільнення з посади генерального директора "Укрпошти".

У відповідь Смілянський заявив, що спроба його звільнення викликана особистим конфліктом із керівництвом регулятора. Смілянський також додав, що "за все заплатить НБУ" і особисто його голова Андрій Пишний.

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