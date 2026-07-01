Термін НБУ на звільнення Смілянського сплив: гендиректор 'Укрпошти' зробив заяву

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов'язки в повному обсязі відповідно до чинного законодавства, попри вимоги НБУ щодо його звільнення, йдеться в заяві управлінця в Facebook.

"Щодо діяльності компанії чи її керівництва просимо довіряти виключно офіційним повідомленням АТ "Укрпошта". Дякуємо за увагу до цього питання. Чекаємо на вас у наших відділеннях по всій країні", – пише Смілянський.

Національний оператор поштового зв’язку продовжить роботу у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків обстрілів та погодних умов, зазначає директор "Укрпошти".

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Смілянський в дописі приділив окрему увагу напису на своїй футболці "Гра не закінчується, коли ти програв. Гра закінчується, коли ти здався" на ілюстративному фото.

Термін НБУ на звільнення Смілянського сплив: гендиректор 'Укрпошти' зробив заяву

Слід зазначити, що термін, який голова НБУ Андрій Пишний дав на звільнення очільника "Укрпошти", сплив у вівторок, 30 червня.

Звільнення Смілянського – головні новини

23 червня Нацбанк визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності і вимагав його звільнення з посади генерального директора "Укрпошти".

У відповідь Смілянський заявив, що спроба його звільнення викликана особистим конфліктом із керівництвом регулятора. Смілянський також додав, що "за все заплатить НБУ" і особисто його голова Андрій Пишний.

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