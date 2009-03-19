У Харкові здійснено спробу пограбування відділення банку

Харків. 19 березня. УНІАН. У Харкові невідомий здійснив спробу пограбування одного з відділень «Ощадбанку».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, це сталося в середу близько 18-ї вечора у відділенні «Ощадбанку» на вул. Клочківській, 276-Б.

Як встановлено правоохоронцями, близько 17.50 до відділення банку зайшов невідомий чоловік віком 20 років і, погрожуючи пневматичним пістолетом, почав вимагати гроші. Завідуюча відділенням стала кричати і встигла натиснути кнопку тривоги. Зловмисник, вистріливши з пістолета, миттєво зник з приміщення. Жінка отримала незначні ушкодження руки, її було відправлено до лікарні для огляду.

За даним фактом порушено кримінальну справу, міліція розшукує злочинця, повідомили в ЦЗГ.