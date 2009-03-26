Дикі гуси були отруєні - фахівець

Харків. 26 березня. УНІАН. Серед інших, вже відомих версій масової загибелі перелітних гусей на Краснопавлівському водосховищі в Лозівському районі, яка сталася в суботу 21 березня, не можна відкидати й так званий «людський фактор».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, таку думку висловив член науково-технічної ради Національного природного парку «Гомільшанські ліси», радник голови облдержадміністрації з питань охорони довкілля Валерій ЛОВЧИНОВСЬКИЙ.

За його словами, згідно з висновками епідеміологів та лікарів ветеринарної медицини НДІ з лабораторної діагностики, а також ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ), вірусів пташиного грипу та хвороби Ньюкасла у загиблих гусаків не виявлено. Водночас, результати токсикологічної експертизи ще не готові. Але, за попередніми даними ветеринарних лікарів та епідеміологів, причиною масової загибелі понад 1000 диких гусей стало саме отруєння. Сьогодні фахівці Києва та Харкова намагаються з’ясувати, чим само була отруєна птиця. З цього приводу В.ЛОВЧИНОВСЬКИЙ вважає доцільним не відкидати версію щодо навмисної спроби браконьєрів отруїти декілька десятків гусей задля власної наживи.

В.ЛОВЧИНОВСЬКИЙ наголосив на тому, що ймовірно браконьєри підсипали на місця годування птахів отруєну кукурудзу. «Але вони не розраховували на те, що ситуація може вийти з-під їхнього контролю, - сказав В.ЛОВЧИНОВСЬКИЙ. - Вони розраховували на те, що у гусей надто швидкий обмін речовин в організмі, і це не дасть можливості птахам вилетіти з місця годування».

Крім того, В.ЛОВЧИНОВСЬКИЙ пояснив, що дикі гуси «на воду» прилітають лише на ніч. Таким чином, на думку експерта, Краснопавлівське водосховище стало місцем загибелі птахів, які були отруєні мінімум за півдоби до загибелі та на значній відстані від самого водосховища.

«Мені здається, що за фактом масової загибелі диких гусаків, до речі, багато з яких віднесені до рідкісних видів, та після отримання остаточних результатів причин загибелі птахів правоохоронні органи мають порушити відповідну справу», - наголосив В.ЛОВЧИНОВСЬКИЙ.

Водночас, як повідомили у прес-службі, за інформацією Головного санітарного лікаря Харківської області Сергія САВЕНКОВА, результати лабораторних проб води з Краснопавлівського водосховища на каналі Дніпро-Донбас, відібрані у зв’язку з масовою загибеллю диких гусей, перевищень нормативів за санітарно-хімічними та токсикологічними показниками, в тому числі, пестицидів, не показали.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня у Лозівському районі Харківщини, на березі та у прибережній зоні Краснопавлівського водосховища були виявлені близько 500 загиблих диких перелітних гусей. Пізніше кількість загиблих птахів сягла майже 1000.