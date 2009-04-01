Комінтернівцям не до жартів: в районі не буде тепла й гарячої води

Харків. 1 квітня. УНІАН. Сьогодні значну частину Комінтернівсього району буде відключено від тепла й гарячої води.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, 1 квітня з 8.00 до 18.00 буде відключена ділянка тепломагістралі Д600 по проспекту Маршала Жукова для проведення підготовчих робіт з реконструкції тепломагістралі.

На цей час відключається опалювання та гаряче водопостачання в 88 житлових будинках, 4 школах і 2 дошкільних учбових закладах, обмежених вулицями: проспект Героїв Сталінграда, пр. 50-річчя СРСР, провулок Садовий, пр. Машала Жукова.