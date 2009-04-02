У четвер на Сході можливий дощ

Харків. 2 квітня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються, лише вночі та вранці у північних областях, вдень у східній частині невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних та місцями у західних областях від 1° морозу до 4° тепла; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 18°, на півночі та сході 6-11° тепла; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у четвер вночі та вранці місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Києві завтра вночі та вранці місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 7-9°.