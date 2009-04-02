У Борівському районі згорів гараж з технікою

Харків. 2 квітня. УНІАН. Гараж з технікою згорів у Борівському районі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, це сталося 1 квітня внаслідок пожежі в селі Піски-Радківські на вул. Перемоги в одному з приватних будинків.

Після надходження сигналу на місце негайно виїхала чергова варта МНС. Вогнем був охоплений гараж та господарський будинок. Площа пожежі становила близько 52 квадратних метрів. О 17.15 пожежа була ліквідована.

На пожежі згорів трактор ЮМЗ-6 та мопед «Ямаха» що знаходились в гаражі. Постраждав автомобіль ВАЗ 21099, якого господар встиг вивести з вогню.

Причини пожеж та збитки нанесені вогнем наразі встановлюються.