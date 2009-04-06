Харків. 6 квітня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН відпочиває в Італії.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, згідно з розпорядженням, підписаним М.ДОБКІНИМ, мер «відбув у щорічну оплачувану відпустку за період роботи з 19.04.2007 р. по 18.04.2008 р. на 9 календарних днів з 04.04.2009р. по 12.04.2009р. включно».

«У період відпустки буду знаходитися за межами України в Італії», - йдеться у розпорядженні мера.

М.ДОБКІН доручив начальнику відділу спецроботи міської ради Т.АЛЄКСЄЄВІЙ копію свого розпорядження направити голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ.