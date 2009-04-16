Погода на четвер

Харків. 16 квітня. УНІАН. Завтра в Україні погода істотно не зміниться.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра буде мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів місцями 8-10°, вдень 12-17°, на Закарпатті до 20°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 5-10° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 14-16°.