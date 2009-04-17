На безпеку арсеналу у Балаклії виділять7,5 млн. грн.

Харків. 17 квітня. УНІАН. На проведення протипожежних заходів у 2009 році на арсеналі ракетно-артилерійського озброєння в місті Балаклія Харківської області з держбюджету буде виділено 7,5 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував після огляду арсеналів т.в.о. першого заступника Міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО.

«Це не тільки найбільша база в Україні, але й одна із найбільших в Європі. Усвідомлюючи це, в 2009 році тільки цій базі на заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки буде виділено 7,5 млн. грн.», - сказав В.ІВАЩЕНКО.

В.ІВАЩЕНКО досить високо оцінив організацію порядку на арсеналі в Балаклії. За його словами, база була збудована ще в довоєнні роки, зараз тут працюють найбільш професійні фахівці, які є в Україні.

Серед проблем у БалаклеїВ.ІВАЩЕНКО відзначив те, що перевантаження арсеналу становить 23%. За паспортом база розрахована на 150 тис. тонн боєприпасів, в той час як зберігається на ній 182 тис. тонн. При цьому, 7,4 тис. тонн - підлягають утилізації.

Як повідомив начальник центрального ракетно-артилерійського управління озброєння ГУЛКСП Андрій АРТЮШЕНКО, база в Балаклії розташована в лісостепу, тому на ній зберігаються лише артилерійські снаряди для гармат, мінометів та набої - на ній немає ракет.

Крім того, три останніх роки на цей арсенал не завозилося жодного снаряду. А.АРТЮШЕНКО також повідомив, що площа бази становить 680 га, технічна площа - 360 га, периметр - 8,5 км.

Він поінформував, що у Балаклії зберігається близько 30% всіх запасів артилерійських снарядів в Україні.

У свою чергу, заступник керівника області Сергій Стороженко відзначив, що облдержадміністрація вдячна Міністерству оборони України й персонально т.в.о. першого заступника міністра за візит.

У свою чергу, голова Балаклійскої райдержадміністрації Степан МАСЕЛЬСЬКИЙ зауважив відзначив, що ні обласну, ні районну владу не влаштовує те, що основну частину коштів Міноборони збирається виділити в 4 кварталі.

За інформацією С.МАСЕЛЬСЬКОГО, найважливіші роботи із забезпечення протипожежної безпеки мають проходити в 2 і 3 кварталах. Тому місцева влада наполягає на виділенні грошей вчасно, аби ці засоби можна було освоїти.

«Косити косою траву в літній період нерозумно, тому що сьогодні є методи, які дозволяють використовувати хімікати, аби трава не росла взагалі», - зазначив С.МАСЕЛЬСЬКИЙ.