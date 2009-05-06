Курси валют у комбанках Харкова

Долар 8 – 8,02

Харків. 6 травня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 6 травня: Мегабанк - купівля долара - 7,98 грн. (продаж - 8,07 грн.), євро - 10,5 грн. (10,8 грн.), Реал-банк - 8,02 (8,06), 10,67 (10,8), Меркурій - 8 (8,05), 10,55 (10,7), Базис - 8,005 (8,055), 10,55 (10,75) відповідно. Як повідомляв УНІАН, , на 6 травня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 5 травня – 770.0000) 100 EUR – 1032.0310 (на 5 травня – 1022.1750) 10 RUR – 2.3465 (на 5 травня – 2.3352).

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