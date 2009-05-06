На Харківщині засіяно 765 тис. га ярих культур

Харків. 6 травня. УНІАН. Сільськогосподарськими підприємствами області, станом на 5 травня, засіяні ярі культури на площі 764,6 тис. га, що становить 70% від запланованої площі посіву.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віктора ЗВЄРЄВА, дані отримано за оперативною інформацією районних управлінь агропромислового розвитку.

За його словами, гарними темпами працюють господарства Дергачівського району, де посіяно 89% від запланованої площі, Шевченківського – 88%, та Коломацького - 85% районів.

Повільніше йде робота у господарствах Ізюмського району, де посіяно лише 51% від плану, Барвінківського – 54% та Печенізького - 58% районів.