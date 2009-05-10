ФК Харків вилітає в першу лігу
19:59, 10 травня 2009Харьків
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Динамо - чемпіон
Харків. 10 травня. УНІАН. ФК Харків програв матч 27-го туру Чемпіонату України з футболу донецькому Шахтарю з рахунком.
Гра, що проходила у Донецьку, завершилася з рахунком 0:3 на користь гірників.
Набравши в 27 іграх 15 очок, ФК Харків посідає 16-те (останнє) місце в турнірній таблиці і фактично покидає вищу лігу.
У цьому турі київське Динамо за три тури до закінчення чемпіонату «оформило» собі чемпіонство.
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