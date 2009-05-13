Фельдман не вірить у звинувачення проти Луценка

Харків. 13 травня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН (фракція БЮТ) вважає, що галас навколо інциденту у Франкфуртському аеропорту за участю міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА роздмуханий штучно і не має відношення до реальних подій.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, у своєму коментарі О.ФЕЛЬДМАН звернув увагу на те, що у «франкфуртському інциденті» є велика кількість дивних нестиковок, які, на його думку, свідчать про те, що це була спланована інформаційна провокація.

«По-перше, - за словами О.ФЕЛЬДМАНА, - дивно, що в жовту пресу вмить потрапила інформація про події, які могли відбуватися тільки в режимній зоні аеропорту. Навіть у «Жулянах» таке було б неможливе, не те що в одному з найбільших європейських аеропортів».

«По-друге, - наголошує бютівець, - на сайті видання, з якого піднялася вся хвиля, були розміщені фотографії злочинців у наручниках, які взагалі не мають ніякого відношення до українців».

«По-третє, в українській пресі з`являлася безліч коментарів з посиланнями на якихось персонажів, але без посилань на німецькі видання, з яких це нібито передруковувалося. Одне те, що в українських ЗМІ цитувалися якісь фрагменти доповідей і рапортів німецької поліції - викликає підозру. Це ж службові документи, і такого «бардаку» не може бути навіть в Україні, не те що в Німеччині» - вважає О.ФЕЛЬДМАН.

«Швидше за все, - припускає він, - співробітники безпеки аеропорту у Франкфурті поставилися упереджено до українців, а таке ставлення до наших співвітчизників, чого приховувати, часто трапляється у багатьох європейських країнах, на що отримали емоційну реакцію. А зовні все це було сфабриковано як хуліганський інцидент.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що сам факт, коли міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО став мішенню для грубої інформаційної провокації, є ознакою слабкості української влади як такої.