Курс долара в обмінниках Києва

Харків. 20 травня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,54 грн./дол., продають – по 7,64 грн./дол. Курс купівлі-продажу наявного долара дещо підвищився порівняно з 19 травня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,45-7,60 грн./дол., з продажу – 7,57-7,70 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують євро в середньому по 10,16 грн./євро, продають – по 10,44 грн./євро, курси дещо підвищилися відучора. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,00-10,30 грн./євро, з продажу – в межах 10,31-10,57 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках сьогодні підвищився на 1,5%, порівняно з 19 травня, і становить у середньому 0,2220 грн./рубль, продажу – трохи підвищився - до 0,2420 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,18-0,236 грн./рубль, з продажу – 0,235-0,25 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,56 грн./дол., продають – по 7,64 грн./дол. (курс трохи підвищився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,20 грн./євро, продажу – 10,40 грн./євро, курс трохи підвищився відучора.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 1,6%, порівняно з 19 травня, і становить у середньому 0,2210 грн./рубль, продажу – дещо знизився – до 0,2439 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,40/7,60 грн., євро – 10,00/10,40 грн., рубель – 0,19/0,245 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,45/7,75 грн., євро – 10,00/10,90 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,48/7,62 грн., євро – 10,20/10,37 грн., рубль – 0,23/0,24 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 травня, становить: гривні до долара США – 7,6208, до євро – 10,373433, до російського рубля – 0,23852.