Завершився Чемпіонат України з футболу

Результати 30-го туру

Харків. 27 травня. УНІАН. Закінчився останній, 30-й тур Чемпіонату України з футболу Динамо - Шахтар 1:0 (Мілевський 78) Зоря - Дніпро 2:0 (Жуніор 42, Антонов 65) Карпати - ФК Львів 2:1 (Кобін 27, Кузнєцов 64 - Романюк 54) Кривбас - Ворскла 0:2 (Главіна 9, Сачко 59) Металург Д - Арсенал 0:0 Таврія - Іллічівець 3:2 (Галюза 40, Ковпак 57, Любенович 84 - Воробей 81, Оберемко 90) ФК Харків - Металіст 1:2 (Фартушняк 49 - Чеберячко 22 автогол, Березовчук 24) Чорноморець - Металург З 2:1 (Діденко 17, Бабич 35 - Каськов 16) Становище команд за підсумками Чемпіонату: 1. Динамо 79 2. Шахтар 64 3. Металіст 59 4. Металург Д 49 5. Ворскла 49 6. Дніпро 48 7. Металург З 45 8. Таврія 37 9. Карпати 34 10. Чорноморець 32 11. Арсенал 32 12. Кривбас 32 13. Зоря 31 14. Іллічівець 26 15. ФК Львів 26 16. ФК Харків 12

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