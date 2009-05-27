Богословська порвала свою заяву про складення депмандата

Харків. 27 травня. УНІАН. Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів) не має наміру відмовлятися від депутатських повноважень.

Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, після заяви про вихід з Партії регіонів вона навіть написала заяву про складення депутатських повноважень, але «вчора цю заяву порвала».

Вона наголосила, що зробила це після того, як побачила «той обсяг бруду, що його вилито в Інтернеті» на її адресу.

І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що «зараз розвиватиметься псевдоморалістична кампанія», аби змусити її скласти депутатський мандат, оскільки вона вийшла з партії.

За словами політика, вона не зробить цього доти, доки не побачить, що «ситуація заспокоїлась» і не буде здійснена «змова між частиною фракцій Партії регіонів і БЮТ».

І.БОГОСЛОВСЬКА наголошує, що зараз у фракції Партії регіонів «є дві групи з розподілу повноважень, з розподілу влади і щодо гарантій безпеки окремим сім`ям», які ведуть переговори з БЮТ про співпрацю і можливість створити коаліцію після президентських виборів.

Водночас вона підкреслила, що «у фракції і Партії регіонів дуже багато людей, які не сприймають можливості таємної змови з низкою представників БЮТ».

«Це не переговори партії в цілому, це переговори декількох частин Партії регіонів і БЮТ про розподіл країни, про розподіл сфер впливу бізнесу», - додала депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА наголосила, що в понеділок письмово звернеться до всіх народних депутатів, аби вони зажадали від керівництва своїх фракцій звіту про ведення переговорів, і «яку Конституцію нам хочуть ad hoc підсунути і проголосувати в залі».

Вона вважає, що «абсолютна більшість депутатського корпусу не хочуть бути використані як олов`яні солдатики в чиїхось військово-польових іграх».

І.БОГОСЛОВСЬКА наголосила, що на сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ «до останнього тримається» і не піддається на агітацію двох груп у партії про співпрацю з БЮТ. При цьому вона додала, що «ЯНУКОВИЧА можуть дотиснути, хоча він, напевно, найбільша нині скеля на шляху такої змови в Партії регіонів».

І.БОГОСЛОВСЬКА вважає, що В.ЯНУКОВИЧ може піддатися на домовленості, «бо якщо раніше це була одна бізнес-група всередині Партії регіонів, то зараз їх дві, і вони дуже потужні».

На уточнююче запитання УНІАН, про які групи йдеться, І.БОГОСЛОВСЬКА відмовилась відповідати, наголосивши, що не хоче називати жодних прізвищ. Але при цьому вона додала, що «в середині і фракції, і президії Партії регіонів більшість людей є противниками об`єднання Партії регіонів і БЮТ, але вони мовчать».

На думку політика, якщо Партія регіонів і БЮТ все-таки домовляться між собою, це призведе до «масового виходу людей з Партії регіонів».

Як повідомляв УНІАН, 25 травня народний депутат України І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що припиняє членство в Партії регіонів, і оголосила про свій намір взяти участь у президентських виборах.