Інна Германівна залюбки братиме мільйони

Харків. 27 травня. УНІАН. Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА (фракція Партії регіонів) заявила, що кошти на її виборчу кампанію надходять “від абсолютно різних людей”.

Про це вона заявила на прес-конференції в УНІАН.

“До нас привозять сто гривень, тисячу гривень, нам привозять тисячі доларів всі ті, хто розуміють, що так країна далі рухатися не може”, - сказала І.БОГОСЛОВСЬКА, додавши: “Якщо навіть з’являться ті, хто захоче дати мільйони, ми зробимо так, щоб ці мільйони були з різних рук, тому що ніхто не повинен мати право сказати, що БОГОСЛОВСЬКА як Президент України залежить від якоїсь фінансово-політичної групи чи від якогось сегменту на бізнес полі”.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що головна мета, якою вона керувалася, приймаючи рішення про участь у виборчій кампанії, - “повернути українцям віру у свої власні сили, в Україну, в Бога, в моральні цінності і в те, що не все в державі можна купити за гроші”.

На її думку, виборці мають об’єднатися під лозунгом: “Робота, порядок, віра”. Політик підкреслила, що в Україні не можуть боротися з корупцією ті, хто “створював її”, оскільки “унтер-офіцерська вдова сама себе не може відшмагати”.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що “з точки зору української бюрократії”, ніхто не розуміє її рішення про вихід з Партії регіонів та намір балотуватися на пост Президента.

Депутат зауважила, що всі запитують її про причини такого вчинку, адже вона була членом президії Партії регіонів. За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, вона зрозуміла, що Україна “стає заручником змови” і, як в Партії регіонів, так в БЮТ, “ніхто не може вплинути” на цей процес, тому “змову можна зруйнувати тільки відкритою політикою, публічним діалогом”.

І.БОГОСЛОВСЬКА розраховує на підтримку на виборах всіх груп населення, всіх соціальних груп.

Говорячи про свою команду, про тих, хто її “штовхали, вмовляти і спонукали” ухвалити рішення балотуватися на пост Президента, І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що це, зокрема, “мери, голови рад, керівники виконавчих служб по всій країні, це “Віче”. Вона повідомила, що зараз ведуться переговори “між декількома політичними партіями, які хочуть створити великий суспільно-політичних блок на підтримку БОГОСЛОВСЬКОЇ на посаду Президента України”. За її словами, найближчим часом буде оголошено про це.

Відповідаючи на запитання щодо технологій під час її виборчої кампанії, політик зазначила, що її коса “не є елементом піар-компанії”, тому що вона ходить з нею “все життя, і ви можете її посмикати”.

І.БОГОСЛОВСЬКА також зазначила, що має “імунітет до чорних технологій”. Вона висловила переконання, що “ми будемо з вами мати зовсім іншу політичну президентську кампанію, ніж ту, на яку розраховували ті, хто сьогодні вважається фаворитами”.