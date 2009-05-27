У Харкові за футбольне хуліганство затримано 23 осіб

Харків. 27 травня. УНІАН. 26 травня у Харкові перед матчем 30-го туру Чемпіонату України з футболу між командами ФК «Харків» та «Металіст», який мав розпочатися на стадіоні «Динамо», міліція затримала за дрібне футбольне хуліганство 23 осіб.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області.

Перед початком матчу було реалізовано близько 1000 білетів, всього на даний момент, у зв’язку з реконструкцією, стадіон може вмістити 2300 вболівальників

За інформацією ЦЗГ, перед початком матчу 350 уболівальників «Металіста», так звані ультрас, у кількості біля 350 осіб, зібралися біля стадіону і стали вимагати безкоштовного пропуску їх на стадіон. Загалом на той момент було реалізовано 1000 квитків (у зв’язку з реконструкцією стадіон може вмістити 2300 вболівальників). Керівництво клубів та стадіону запропонували придбати квитки на матч та спокійно спостерігати за футболом. Однак фанати відмовилися від цієї пропозиції і почали запалювати та кидати петарди, димові шашки та фальшфеєри.

Частина уболівальників не відреагувала на попередження правохоронців про недопустимість порушень громадського порядку і продовжила жбурляти каміння в працівників міліції, підпалювати вибухові пристрої. Кілька димових шашок потрапили на територію обласної клінічної лікарні. Правоохоронці за вказані дії затримали 23 найбільш активних правопорушників, більшість з яких перебували в стані алкогольного сп’яніння, та доставили до Дзержинського райвідділу міліції. Там на них були складені адміністративні протоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), які направлені до суду для вирішення питання.

Як повідомляв УНІАН, минулого року у Харкові на стадіоні «Динамо» під час гри на першість України з футболу між командами «Металіст» і «Дніпро» відбулися масові безпорядки з боку уболівальників, а також сутички з міліцією.

Також у футбольному сезоні 2008-2009 рр. УЄФА оштрафувала харківський клуб «Металіст» за порушення норм поведінки під час одного з матчів у рамках розіграшу Кубку УЄФА.