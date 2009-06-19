Де можна продати золоті злитки

Харків. 19 червня. УНІАН. Видання «Дело» з`ясувало, які проблемні банки купують у населення продані йому раніше золоті злитки.

На вітчизняному ринку золота давно склалася ситуація, коли банки не хочуть купувати у населення «чужі» (продані іншою фінустановою) золоті злитки. І нерідко встановлюють додаткові комісії і створюють інші труднощі для «непроханих» продавців. Тому зазвичай клієнти прагнуть продати золото в тому ж банку, де й купували його.

Надра Банк

На даний момент банк «Надра» викупляє золоті злитки у своїх клієнтів. Так, 1 грам золота банк купить за 206,7 гривні, а продасть за ціною 333 гривні. Для порівняння, середня ціна купівлі грама золота в українських банках на 18 червня складала 213,8 гривні, а продажу — 264,3 гривні. Про те, які відділення, окрім центрального, проводять операції з дорогоцінним металом, в контакт-центрі банку не змогли повідомити і порадили дзвонити в конкретні відділення.

Транс банк

Трансбанк теж не припиняв викуп золота у населення. Єдиний нюанс — у банку просять домовлятися про конкретний час. «Якщо ви вирішите приїхати, подзвоніть і уточніть час, щоб фахівець, який оцінює злиток, був на місці», — радить співробітниця відділу банківських металів. Ціна грама золота в Трансбанку складає 232 гривні на купівлю і 332 — для продажу клієнтам. Котирування можна подивитися на офіційному веб-сайті банку.

Укрпромбанк

Незважаючи на те, що на веб-сайті Укрпромбанку є ціна купівлі і продажу золота, операцій з дорогоцінними металами банк не проводить. «Курси висять на сайті просто так», — пояснив співробітник Укрпромбанка.

«Арма»

Банк «Арма» зараз теж не купує золото, але готовий продати злитки, що залишилися у нього. Співробітниця банку пояснює це тим, що у фінустанови зараз існує проблема з готівковою гривнею. Втім, за безготівковим розрахунком продати дорогоцінний метал також не вийде. Персонал банку сподівається, що ситуація зміниться вже за 2-3 тижні. «Ми чекаємо, коли в банк зайде інвестор. Нас орієнтують, що за 2-3 тижні гроші в банку з`являться і ми продовжимо повноцінну роботу», — розповіла співробітниця банку.

Родовід Банк

Родовід Банк також не викупляє золоті злитки, посилаючись на те, що будь-яка діяльність з дорогоцінними металами тимчасово призупинена. Персонал контакт-центру радить продавати золоті злитки в інших банках. «Ви можете продати злиток в будь-якому іншому банку, який займається торгівлею банківськими металами», — запевняє співробітник Родовід Банка.