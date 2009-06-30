Земля під Києвом подешевшала

Харків. 30 червня. УНІАН. Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво з 22 по 28 червня ц.р. знизилася на 1,34% (50 дол.) - до 3671 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася в Києво-Святошинському районі на 1,36% (82 дол.) – до 5985 дол./сотка, Обухівському районі – на 0,30% (14 дол.) – до 4519 дол./сотка, Бориспільському районі – на 1,47% (57 дол.) – до 3804 дол./сотка, Вишгородському районі – на 1,75% (52 дол.) – до 2889 дол./сотка, Броварському – на 1,99% (58 дол.) – до 2879 дол./сотка, Васильківському – на 1,79% (44 дол.) – до 2424 дол./сотка, Бородянському – на 0,94% (16 дол.) – до 1738 дол./сотка, Макарівському – на 0,38% (6 дол.) – до 1692 дол./сотка, Фастівському – на 0,80% (9 дол.) – до 1105 дол./сотка, Баришівському – на 2,25% (23 дол.) – до 1016 дол./сотка; Переяслав-Хмельницькому – на 1,65% (17 дол.) – до 997 дол./сотка, Кагарлицькому – на 2,11% (28 дол.) – до 1311 дол./сотка, у Іванківському районі – на 2,21% (22 дол.) – до 992 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 11%, Бориспільському – 11%, Васильківському – 16%, Києво-Святошинському – 21%, Броварському – 8%, Обухівському – 10%, Бородянському – 4%, Вишгородському – 10%, Кагарлицькому – 3%, Баришівському – 1%, Фастівському – 2%, Білоцерківському – 1%, Іванківському – 1%, Переяслав-Хмельницькому – 1%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в травні ц.р. знизилася на 1,7%, або на 65 дол., до 3738 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних містечок, а також маркетинговими дослідженнями ринку