Маркевич про матч з «Рієкою»: нас влаштує нічия

Сьогодні увечері «Металіст» зіграє з хорватською «Рієкою». Перший матч третього відбіркового раунду Ліги Європи пройде на «ворожій території».

Як повідомляє сайт ФК «Металіст», до Хорватії головний тренер Мирон Маркевич узяв наступних футболістів: Бажан Горяїнов, Денчук (воротарі), Бордіян, Обрадович, Гуйе, Селін, Майдану, Березовчук, Пшеничних (захисники), Едмар, Девич, Барилко, Валяєв, Шелаєв, Олейник, Тришович, Будник, Поступаленко, Єременко, Фредес (півзахисники), Зезе, Лисенко (нападаючі).

«Нам удалося поглянути матч хорватської команди «Дифферданджем». Що я можу сказати... «Рієка» мені сподобалася. Команда знаходиться в хороших фізичних кондиціях… Думаю, гра буде непростою. Є у складі нашого суперника хороші футболісти, технічні, особливо виділяються два брати Шарбіні, Фернандес Кріжман – дуже хорошого рівня гравці», - висловив свою думку про суперника Мирон Маркевич.

На питання, який рахунок в матчі влаштував би «Металіст», Маркевич відповів, що нічия і уточнив: 1:1 краще, ніж 0:0.

Нагадаємо, що матч почнеться в 22.00 по київському часу, трансляцію вестиме канал «ТЕТ».

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