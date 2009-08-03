50 тисяч доларів від Пугачової дісталися українській співачці

Спеціальний приз Музи конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля" Алли Пугачової одержала співачка з України Міла Нитич, передає РІА “Новости”.

Грошова премія становить 50 тисяч доларів. Міла повідомила журналістам, що витратить одержані кошти на зйомки нового кліпу.

Як повідомляв УНІАН, на міжнародному конкурсі молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля-2009" в латвійському місті Юрмала, перше місце розділили двоє виконавців - ДЖАМАЛА з України і Санді СОНДОРО з Індонезії.

Міла НИТИЧ набрала 333 бали (відео виступу 1 , відео виступу 2) і поділила п`яте місце з українською групою "Пара Нормальних", яка представляла Росію.