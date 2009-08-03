Рівень безробіття в області становить майже 2%

Рівень безробіття в Харківській області виріс. Як повідомив начальник ГУ праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Ігор Балута, за даними на кінець липня в обласній службі зайнятості стоять на обліку 35 тисяч 218 осіб.

973% цих людей – це безробітні. За словами Ігоря Балути, цей показник на 5 тис. 197 осіб більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Утім, рівень офіційного безробіття по області не дуже високий, пишуть на сайті обладміністрації, – 1,98%. Для порівняння – торік він становив 1,67%.

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