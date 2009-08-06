У рейтинговому агентстві Мoody’s оцінили Харків

Харкові знаходяться представники міжнародного рейтингового агентства Мoody’s.

Олександр Проклов і Олена Федермєєр прибули до нашого міста для проведення чергового моніторингу інвестиційних можливостей Харкова.

Вони планують відвідати також два об’єкти Євро-2012: стадіон «Металіст» і аеропорт.

«Незважаючи на глобальну і загальнонаціональну фінансово-економічну кризу, Харків демонструє достатньо позитивні проміжні результати свого розвитку. Місто розвивається краще, ніж низка міст і регіонів як України, так і інших країн. Харків добре позиціонується як крупний промисловий і транспортний центр, крім того, місто за кількістю населення і розвитку близьке до категорії мегаполісу, що є позитивною рисою», - заявив Олександр Проклов.

За його словами, Харків і Київ мають найбільшу інвестиційну привабливість серед міст України, а найбільшим досягненням Харкова за останній час є збереження певної бюджетної і економічної стабільності, що є важливим чинником для присвоєння кредитного рейтингу.

Серед слабких сторін Олександр Проклов назвав певні фінансові проблеми й слабкість банківської системи. «Але це системні проблеми, характерні для всієї країни, а не тільки для Харкова», - зазначив він.

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