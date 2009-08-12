Услід за Медведєвим до Ющенка звернувся патріарх Кирил

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ вважає, що відверті бесіди з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ можуть посприяти кращому розумінню потреб і сподівань віруючих з боку державної влади.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті Московської патріархії посланні Предстоятеля Російській Православній Церкві Президентові України В.ЮЩЕНКУ.

Патріарх подякував Президентові України за надану увагу під час відвідин країни і за сприяння у здійсненні візиту. «Дякую Вам за розуміння важливості пастирського слова, зверненого до людей. Наші відверті бесіди, на мою думку, можуть послужити кращому сприйняттю потреб і сподівань віруючих з боку державної влади. Вірю, разом з владою України ми зможемо знайти відповіді на непрості проблеми, які все ще заважають Українській Православній Церкві повною мірою здійснювати свою місію любові і примирення». – наголошується у посланні.

Як відзначив предстоятель РПЦ, «наші спільні відвідини меморіалів, присвячених воїнам, які загинули у Великій Вітчизняній війні, і жертвам масового голоду, справило на мене глибоке враження. Не можна згадувати трагічні сторінки історії XX століття без внутрішнього трепету». При цьому він висловив переконання, що «правдиве розуміння трагедій минулого допоможе уникнути їх в майбутньому. Наші народи, незважаючи на спільне горе 1930-х років, змогли об`єднатися проти страшного зла XX сторіччя - нацизму - і разом з усім світом відправити його до небуття».

Патріарх підкреслив, що під час поїздки «своїми очима переконався, що більшість громадян України - від Донецької до Волинської області і від Києва до Криму - об`єднані глибокою вірою». «Під час відвідин України я також ще раз переконався в тому, що Українська Православна Церква та її Предстоятель Блаженійший митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР довели свою відданість справі Божій і сприянню громадянського миру в країні», - йдеться у посланні.

Патріарх КИРИЛ також із задоволенням відзначив, що, «незважаючи на всі труднощі, Україна успішно утверджує свою державність. Інакше і не може бути, адже українці характеризуються прекрасними якостями - духовністю, щирістю, дбайливістю, працьовитістю. Український народ посів гідне місце у сім`ї слов`янських народів. Як і у будь-якій іншій сім`ї, в ній бувають розбрати». При цьому він висловив переконання, що труднощі швидкоплинні: «Вірю: настане час, коли хвилі недоброго розділення, що накотили на слов`ян, відступлять, а замість них прийдуть братерство і взаєморозуміння. Висловлюю глибоку надію на те, що особливу увагу Україна приділятиме відносинам з країнами, з якими український народ пов`язаний спільністю віри, культури та історії».

У Посланні також йдеться про те, що «народи Русі духовно народилися і хрестилися на дніпровських берегах, в одному з центрів європейської цивілізації - стародавньому Києві». «Пам`ятаючи про це, ми і сьогодні маємо утверджувати свою роль в Європі як найважливіших учасників усіх процесів, що відбуваються на континенті. І разом ми можемо зробити значно більше, чим нарізно, не лише обстоюючи свою ідентичність, а й допомагаючи розв’язати всі ті економічні, етичні, духовні проблеми, які Європа сьогодні переживає», - наголошується у документі.

«Вірю, що Україна, як свята земля східних слов`ян, завжди залишиться для нас спільною духовною Батьківщиною», - наголосив Предстоятель РПЦ і додав: «Боже благословення нехай буде з народом прекрасної України, з її владою і воїнством і з усіма нами!».