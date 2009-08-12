Харків’янин ходив вулицями з кілограмом тротилу

Наркотики літрами і вибухівка кілограмами. Двох харків’ян з наркотиками і тротилом затримали правоохоронці.

10 серпня в Київському районі будинку у 33-річного чоловіка міліція вилучили 2 літри опію і 5 кілограмів макової соломки повідомляє ЦГЗ УМВС України в Харківській області.

А наступного дня в Червонозаводському районі, прямо на вулиці, зупинили молодого парубка, у якого вилучили 1 кілограм тротилу.

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