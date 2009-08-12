Сьогодні вночі – сильний зорепад

Загадуйте бажання! Один з найсильніших метеорних потоків року можна буде побачити в ніч на четвер. За прогнозом астрономів, на небі увечері 12 серпня з’являтимуться більше 100 падаючих зірок за годину

За даними Міжнародної метеорної організації, максимум потоку припаде на 12 серпня 20.30-23.00 за київським часом.

Правда, цього року умови для спостережень не дуже вдалі – «старий» Місяць, близький до останньої чверті, дозволить побачити лише найяскравіші метеори, розповів РИА «Новости» молодший науковий співробітник Інституту астрономії РАН Владислав Леонов.

«Метеори – це залишки комет, які є конгломератом замерзлих газів і пилових часток. З часом, при проходженнях комет біля Сонця, їх єднальна фракція випаровується, але частки при цьому продовжують літати по колишній орбіті комети, розсіваючись з часом уздовж всієї орбіти. І тоді щороку при проходженні Землею області перетину орбіт спостерігається явище метеорного потоку», - пояснив Леонов.

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