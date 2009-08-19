Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,2 - 8,28 грн.

Харків. 19 серпня. УНІАН. На 19 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,4 грн.), євро - 11,6 грн. (11,95 грн.), Базис - 8,2 (8,21), 11,62 (11,9), Меркурій - 8,2 (8,3), 11,55 (11,7), Реал-банк - 8,28 (8,36), 11,67 (11,83) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 19 серпня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 782.9600 (на 18 серпня – 780.5500), 100 EUR – 1104.0519 (на 18 серпня – 1098.3900), 10 RUR – 2.4530 (на 18 серпня – 2.4175).

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