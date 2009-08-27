Тимошенко змінює маршрут по Харкову

Зміни в програмі сьогоднішнього візиту

Харків. 27 серпня. УНІАН. У програмі Прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбулися зміни. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, під час робочої поїздки до Харківської області Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та Харківський центр зайнятості. Ю.ТИМОШЕНКО планує також спілкування з пресою.

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