Тимошенко змінює маршрут по Харкову
11:35, 27 серпня 2009Харьків
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Зміни в програмі сьогоднішнього візиту
Харків. 27 серпня. УНІАН. У програмі Прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО відбулися зміни.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, під час робочої поїздки до Харківської області Ю.ТИМОШЕНКО відвідає Харківське державне авіаційне виробниче підприємство та Харківський центр зайнятості.
Ю.ТИМОШЕНКО планує також спілкування з пресою.
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