У Польщі до Євро-2012 збудують швидкісну трасу Варшава-Вроцлав

Харків. 4 вересня. УНІАН. Головна дирекція дорогий і автострад (Gddkia) планує до чемпіонату Європи по футболу в 2012 році побудувати майже 250 км. швидкісної дороги між Вроцлавом і столицею Польщі Варшавою.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, за даними компанії Pl2012, завдяки цьому дорога між містами, що приймають матчі чемпіонату, займатиме навіть на 40 хвилин менше часу, ніж зараз.

Вроцлавський відділ Gddkia, який планує у вересні визначити переможця раніше оголошеного тендеру на виконання цих робіт, планує почати будівництво ще в цьому році.

Планується побудувати швидкісну дорогу без перехресть і світлофорів, що дозволить їхати із швидкістю 110-130 км. в годині

Для поліпшення автомобільного повідомлення промислового Сленська на півдні Польщі з польською столицею планується також модернізувати дороги на околицях Познані, Лодзі і самої Варшави.

Обіцянкам Gddkia радіють водії, які підрахували, що після будівництва дорогий і заявлених модернізацій, з Вроцлава до Варшави можна буде доїхати менш ніж за 5 годин.