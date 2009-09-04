У Харкові відкрито інформцентр з євроатлантичної інтеграції України

Харків. 4 вересня. УНІАН. У Харківському університеті Повітряних Сил ім. І.Кожедуба відкрито інформаційний центр з питань євроатлантичної інтеграції та миротворчої діяльності України.

Про це УНІАН повідомили кореспонденту УНІАН у Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України.

Центр являє собою велику аудиторію, наповнену стендами з різноманітними матеріалами про діяльність НАТО, ООН та інших світових організацій, а також комп’ютерами та іншою оргтехнікою. Наразі вирішується питання щодо під’єднання персональних комп’ютерів центру до мережі Інтернет.

Відтепер курс лекцій з питань євроатлантичної інтеграції України курсантам Харківського університету читатиметься лише у новому центрі.

Необхідно зазначити, що не тільки військовослужбовці закладу, а й усі мешканці регіону зможуть вільно завітати до інформаційного центру та дізнатися більше про останні новини миротворчої діяльності по всьому світу. Для цього у спеціалізованому класі щодня працюють викладачі військового ВНЗ.

Цей інформаційний центр є другим у місті. Перший було відкрито у 2002 році в Харківському Національному університеті ім. В.Каразіна.