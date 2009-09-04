Фельдман не виключає, що ціни можуть з`їсти підвищені зарплати і пенсії

Харків. 4 вересня. УНІАН. Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що в процесі підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати і пенсії споживчі можуть «з`їсти» це хростання.

«Я вважаю, що прожитковий мінімум, мінімальну зарплату і пенсію необхідно підвищувати. Проте я побоююся, що вслід за цим підвищенням рівно на такий же відсоток виростуть і споживчі ціни, які «з`їдять» це підвищення і зроблять його чисто формальним», - сказав О.ФЕЛЬДМАН..

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА, для того щоб цього не сталося, нардеп пропонує зробити кілька відповідних кроків.

По-перше, розробити механізми заборони цін на соціальні продукти і послуги. По-друге, необхідно переглянути саму формулу розрахунку мінімальної споживчого кошика (на сьогодні вона не враховує високу вартість послуг і містить лише ті види продуктів, які гарантують фізичне виживання, але не гарантують збереження здоров`я, поліпшення живлення і ін.).

По-третє, вважає О.ФЕЛЬДМАН, потрібно розробити графік поступового підвищення державних соціальних стандартів хоча б до середньоєвропейських; Мінімальні соціальні стандарти не повинні адаптуватися до поточної ситуації, а мають іти попереду і формувати її.

Крім того, на думку нардепа, необхідно погоджувати всі ці заходи з Бюджетним комітетом та урядом, щоб усі нові цифри були закладені в бюджеті наступного року.

«Я планую направити відповідний лист-звернення в парламентський комітет із соціальної політики, щоб вони розробили комплексну програму, а не разову передвиборчу акцію. За такий комплексний пакет, я упевнений, проголосує весь парламент», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.