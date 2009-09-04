Зведений бюджет області за 8 місяців перевиконано

Харків. 4 вересня. УНІАН. Зведений бюджет Харківської області за 8 місяців цього року перевиконано на 0,3%

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного фінансового управління Сергія ОВСЯННІКОВА.

За його словами, до зведеного бюджету області за січень-серпень 2009 року, за попередніми даними, надійшло доходів 4548,4 млн. грн. при затвердженому плані місцевих рад на січень-серпень 2009 року 4532,9 млн. грн., тобто на сьогодні виконання дохідної частини бюджету становить 100,3%. З них власних і закріплених доходів надійшло в сумі 2217,4 млн. грн., або 102,7% до затвердженого плану на січень-серпень 2009 року – 2160,0 млн. грн.

С.ОВСЯННІКОВ зазначає, незважаючи на складні економічні умови, порівняно з аналогічним періодом попереднього року надходження збільшилися на 1,2% або на 25,7 млн. грн.

При цьому С.ОВСЯННІКОВ підкреслив, що попри загальну позитивну тенденцію в області з 34 місцевих бюджетів затверджені плани власних і закріплених доходів загального фонду на січень-серпень 2009 року не виконані в 2 містах: Ізюм – 93,2%, Первомайський – 96,7% та 2 районах: Кегичівському (93,1%) і Коломацькому (92,6%).

Він додав, що доходів, котрі враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, надійшло 1829,6 млн. грн., або 102,1% до затвердженого плану місцевими радами на січень-серпень ц. р. та 105,1% до показників, врахованих Мінфіном України на січень-серпень 2009 р.

За словами С.ОВСЯННІКОВА, обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету також перевиконано. Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі 1025,3 млн. грн., або 106,5% до затвердженого плану на січень-серпень ц. р. у 962,9 млн. грн., додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів надійшла в сумі – 20,1 млн. грн., або 100% до плану та додаткова дотація на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет – 3,9 млн. грн. або 100%.

Однак, зазначив С.ОВСЯННІКОВ, до бюджету області надійшло 909,9 млн. грн. цільових субвенцій з державного бюджету при затвердженому плані на січень-серпень 2009 р. 939,8 млн. грн. (недоотримано 29,8 млн. грн.), тобто виконання цього показника становить 96,8%.