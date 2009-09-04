Українці вже полюбили Євро

Харків. 4 вересня. УНІАН. Більшість громадян, попри труднощі, що виникають з підготовкою України до Євро-2012, виступають проти ідеї відмовитися від проведення турніру в нашій державі.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій АНТИПОВИЧ, про це свідчать результати проведеного дослідження громадської думки з цього питання.

Так, майже половина опитаних (46,4%) скоріше негативно ставляться до можливої відмови від проведення Євро-2012 в Україні і тільки 9,3% респондентів готові її підтримати. Разом з тим, кожному п’ятому (21,1%) байдуже чи відбудеться чемпіонат, чи ні, а ще чверть (23,2%) - не змогли визначитись з цього приводу. Найбільше прихильників ЄВРО-2012 виявилось на Півночі та Сході, найменше – на Півдні України. Як припустив О.АНТИПОВИЧ, до цього призвела втрата десою права претендувати на матчі чемпіонату.

Також існує чітка закономірність: чим молодші респонденти, чим вища їх освіта та матеріальний стан, тим більше серед них прихильників Євро-2012. Громадяни, за національністю українці, більше вболівають за проведення турніру, ніж росіяни. Окрім того, жінки майже вдвічі більш байдужі до Євро-2012, ніж чоловіки (26,1% та 15,1% відповідно).

Разом з тим, більшість респондентів (43%) зазначили, що не вірять у здатність України до 30 листопада (коли УЄФА остаточно вирішуватиме долю приймаючих міст) виконати більшу частину вимог УЄФА. Вірять в це лише чверть опитаних (25,7%). При цьому, найбільші оптимісти живуть на Півночі та Сході, найменші - на Півдні.

Шанси виконати до 30 листопада вимоги УЄФА українці оцінюють на третину краще, ніж росіяни. Характерно, що чим вища освіта у опитаних, тим більше вони вірять в можливості України.

Коментуючи результати дослідження, директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО зауважив, що кількість бажаючих побачити Євро-2012 в Україні перевищує кількість футбольних вболівальників, що свідчить про розуміння громадянами суспільного значення турніру, а не суто спортивного. Скепсис щодо 30 листопада, на його думку, викликаний двома чиниками. По-перше, це об’єктивні причини, пов’язані з ситуацією в країні, - економічна криза, політична нестабільність тощо.

По-друге, вважає експерт, це суб’єктивний чинник, безпосередньо не пов’язаний з Євро-2012, – криза довіри до влади. “Люди, які переважно не довіряють владі, вони, звичайно, зі скепсисом ставляться і до можливостей цієї влади”, - сказав він.

Тобто, підсумував В.ФЕСЕНКО, суб’єктивний чинник суттєво впливає на громадську думку і ставлення українців до всього, що стосується майбутнього чемпіонату.

Опитування проводилося соціологічною групою «Рейтинг» з 2 по 15 липня в усіх регіонах України. Методом особистого формалізованого інтерв’ю опитано 2 тис. респондентів у віці понад 18 років. Для значень близьких до 50% похибка становить не більше 3%, для значень близьких до 30% - не більше 2,6%, для значень близьких до 10% - не більше 1,8%.

Регіональний розподіл областей: Захід (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька); Центр (Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська); Північ (м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська); Південь (АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська); Схід (Дніпропетровська, Запорізька, Харківська); Донбас (Донецька, Луганська).