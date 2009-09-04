У Добкіна виставили МКСу рахунок майже в 2 млн. грн.

Харків. 4 вересня. УНІАН. Рішенням виконкому Харківської міськради від 2 вересня затверджений акт комісії для визначення збитків власнику землі і землекористувачам, згідно яким за час використання земельних ділянок на проспекті Московському, 199 та вулиці Донец-Захаржевського, 2 з порушенням законодавства про плату за землю ТОВ «Торговий будинок МКС» і ТОВ «МКС» нанесли збиток міській раді, як власнику землі, у розмірі 1 млн. 788,4 тис. грн.

Якщо протягом 5 днів після отримання рішення виконавчого комітету суб`єкт господарювання не відшкодує збиток, то Юридичний департамент міської ради направить звернення в прокуратуру, повідомляє сайт міськради.