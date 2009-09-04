У Києві представники України, Польщі та УЄФА обговорюють Євро-2012

Варшава. 4 вересня. УНІАН. У Києві 3-4 вересня представники України, Польщі та УЄФА обговорюють підготовку до проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, який спільно організовують українці з поляками.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними компанії PL.2012, яка в Польщі опікується підготовкою до європейської першості, 3 вересня сторони детально обговорили підготовку до жеребкування матчів чемпіонату, яке заплановане на 6-7 лютого 2010 року у Варшаві.

Крім цього, учасники зустрічі, серед яких - представники УЄФА, українського та польського урядів, національних федерацій футболу обох країн та фірм, створених для підготовки до чемпіонату, обговорили стан реалізації заходів із підготовки до Євро 2012.

«Велика частина наради була присвячена питанням резервації місць в готелях міст-господарів Євро-2012 в Польщі та Україні. Звернуто увагу на необхідність активізації дій в цьому контексті, особливо, в Донецьку та Києві», - сказав директор з питань Євро-2012 та віце-глава Федерації футболу Польщі Адам ОЛЬКОВИЧ.

Він додав, що це перша зустріч, на якій представники з підготовки Євро-2012 зі сторони обох урядів та футбольних федерації обговорили приготування до цього заходу у всіх сферах.

У нараді брали участь: директор Євро-2012 в УЄФА Мартін КАЛЛЕН, А.ОЛЬКОВИЧ, директор турніру «Євро-2012 Україна» Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, директор координаційного комітету українського уряду Ілля ШЕВЛЯК та глава компанії PL.2012 Марчін ХЕРРА.