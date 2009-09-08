Харківщина має позитивну динаміку з погашення боргів із зарплати

Харків. 8 вересня. УНІАН. Серед усіх областей України за 7 місяців цього року лише на Харківщині зменшилися борги із заробітної платні.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Секретаріат Президента України.

За інформацією СПУ, за січень-липень 2009 р. заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по економіці зросла на 31,2% і становить 1559 млн. грн. За 7 місяців цього року всі регіони, крім Харківської області, збільшили обсяг заборгованості.

На Харківщині, відмічає Секретаріат глави держави, сума боргу з виплати заробітної плати за аналогічний період зменшилася на 2,7%.