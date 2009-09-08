З Лозової продовжують вивозити боєприпаси

Харків. 8 вересня. УНІАН. З середини вересня буде продовжено відвантаження боєприпасів першої категорії з 61-го арсеналу Південного оперативного командування Збройних Сил України, розташованого у Лозовій Харківської області, та їхню відправку до інших військових частин.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міністерства оборони, відповідне рішення було ухвалене командувачем військ Південного оперативного командування генерал-лейтенантом Петром ЛИТВИНОМ після завершення пожежонебезпечного періоду.

З метою зняття соціальної напруги серед жителів Лозової командуванням військ Південного ОК налагоджено тісну взаємодію з керівництвом Лозівської райдержадміністрації. На арсеналі постійно працює група офіцерів управління оперативного командування. Спільними зусиллями вирішуються проблемні питання, які виникають у цивільного населення.

На технічній території 61-го арсеналу силами саперних груп розмінування здійснюється очищення фронтальних та рокадних доріг від вибухонебезпечних предметів. На даний час військові сапери очистили дороги протяжністю майже 7 км.

На прохання керівництва Харківської обласної та Лозівської районної державних адміністрацій на місце проведення робіт додатково прибули групи розмінування від двох військових частин для повторної зачистки трьохкілометрової зони арсеналу.

Загалом, станом на сьогодні, на 61-му арсеналі, розташованому на Харківщині, тривають заходи з підтримання живучості та вибухопожежобезпеки об’єкту.

Довідка УНІАН. 27 серпня 2008 року на території 61-го арсеналу Міністерства оборони сталась пожежа с подальшим детонуванням боєприпасів. За межі 5-кілометрової зони було евакуйовано більше 1,5 тис. осіб, ще близько 2 тисяч залишили цю зону на власному автотранспорті, за межі 3-кілометрової зони було виведено 4600 осіб.

Внаслідок вибухів згоріло декілька приватних будинків, було пошкоджено дві школи і два дитсадки у Лозовій, а також Катеринівську загальноосвітню школу, дитсадок, учбово-виховний комплекс і загальноосвітню школу у с. Кірово Близнюківського району.